Арина Соболенко значительно улучшила свой рейтинг в парном разряде WTA

Источник: РИА "Новости"

Согласно обновленному списку, белоруска с 65-го места в парном разряде переместилась на 34-ю строку — 2152 балла. В одиночном рейтинге Арина Соболенко по-прежнему входит в топ-10 мировых игроков и занимает девятое место — 3620 баллов.

Александра Саснович потеряла две позиции и находится на 36-м месте — 1495 очков, Виктория Азаренко улучшила положение в рейтинге и занимает 46-ю строку — 1177 баллов. Вера Лапко в обновленном листе лучших игроков 64-я — 886 очков. Лидирует у женщин Наоми Осака из Японии — 5991 балл.