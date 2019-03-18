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12:25 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко значительно улучшила свой рейтинг в парном разряде WTA

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Арина Соболенко улучшила на 31 позицию свой мировой рейтинг в парном разряде после победы на турнире в Индиан-Уэллсе в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно обновленному списку, белоруска с 65-го места в парном разряде переместилась на 34-ю строку — 2152 балла. В одиночном рейтинге Арина Соболенко по-прежнему входит в топ-10 мировых игроков и занимает девятое место — 3620 баллов.

Александра Саснович потеряла две позиции и находится на 36-м месте — 1495 очков, Виктория Азаренко улучшила положение в рейтинге и занимает 46-ю строку — 1177 баллов. Вера Лапко в обновленном листе лучших игроков 64-я — 886 очков. Лидирует у женщин Наоми Осака из Японии — 5991 балл.

Лидер белорусской мужской команды Илья Ивашко, занимавший ранее 96-е место в одиночном разряде, покинул сотню сильнейших и разместился на 110-й позиции рейтинга.

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