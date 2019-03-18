Павлюченкова объявила о расставании с тренером

Они работали вместе с ноября 2016 года. В 2017 году Анастасия выиграла турниры в Монтеррее, Рабате и Гонконге, а в 2018-м завоевала трофей в Страсбурге.

«Это нелегко, но, к сожалению, я должна объявить, что мы с Симоном решили расстаться после нескольких лет прекрасной работы и успеха. Хочу поблагодарить его за всё, что он сделал. Желаю ему всего лучшего в будущем», — написала Павлюченкова.