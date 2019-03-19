Красота дня. Бьянка Андрееску — новая Золушка мирового тенниса

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Бьянка Андрееску явно претендует на повторение прошлогоднего успеха Наоми Осаки как минимум в двух аспектах. В том, чтобы завоевать свой дебютный титул WTA в Индиан-Уэллсе, обе уже преуспели. Второе, на что Андрееску сделала серьёзную заявку — выиграть номинацию «Прорыв года». Прошлый сезон Бьянка завершила 178-й ракеткой мира, а календарный 2019-й год начала на 152-й позиции (благодаря тому, что во второй половине ноября выиграла турнир ITF в США). Финал в Окленде, выигранный 125-тысячник в Ньюпорте и полуфинал в Акапулько позволили ей подняться на 60-е место, а неожиданный триумф в Калифорнии обеспечил взлёт на 24-ю строчку.

За первые четыре круга Бьянка проиграла всего один сет, но по-настоящему серьёзные соперницы ей начали встречаться только на решающих стадиях. Гарбинье Мугуруса, конечно, даже в свои лучшие времена стабильностью не отличалась, но всё-таки она чемпионка двух турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира. Едва ли можно было предположить, что в их четвертьфинальном матче будет всего 13 геймов — Андрееску победила со счётом 6:0, 6:1.

Следующей соперницей канадки стала Элина Свитолина, победительница Итогового чемпионата WTA и четырёх турниров категории Premier 5. Украинка тяжело шла по сетке, выиграв три трёхсетовых матча за четыре поединка, а накануне её ещё вдобавок расстроила травма Гаэля Монфиса, который порвал себе левый ахилл. Матч получился не менее упорным, чем предыдущие трёхсетовые битвы Элины, и в итоге Бьянка взяла верх со счётом 6:4 в решающей партии.

За титул Бьянка билась с многоопытной Анжеликой Кербер, экс первой ракеткой мира и чемпионкой трёх «Шлемов». Поединок получился весьма драматичным. В решающей партии Андрееску отыграла брейк и вскоре вышла подавать на матч, но у неё начались судороги ног, и она отдала свой гейм с трёх матчболов. Тем не менее, минимальное преимущество в счёте у канадки оставалось, и в следующем гейме она сделала третий брейк подряд, завоевав титул! Счастливая Бьянка, обнявшись с соперницей, встала на колени, поцеловала корт, а потом просто легла на спину посреди игровой площадки и замерла, закрыв глаза.

18-летняя Андрееску стала самой юной чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе с 1999-го, когда здесь победила 17-летняя Серена Уильямс.

Годом раньше трофей завоевала Мартина Хингис, которой также было 17 лет. Другие теннисистки, побеждавшие на этих соревнованиях до 20 лет: Моника Селеш (1992-й, 18 лет), Даниэла Гантухова (2002-й, 18 лет), Ким Клейстерс (2003-й, 19 лет) и Мария Шарапова (2006-й, 18 лет). Компания более чем достойная.

При этом Бьянка стала первой теннисисткой, выигравшей Индиан-Уэллс в год, когда ей предоставили «уайлд кард» в основную сетку. По рейтингу непосредственно перед стартом турнира она уже попадала бы туда напрямую, но заявки в основу почти всех турниров, как известно, закрываются за шесть недель, чтобы игроки могли заранее планировать свой график выступлений. Соответственно, используется и рейтинг шестинедельной давности.

Если в рейтинге 52 недель Андрееску стала 24-й ракеткой мира (но в посев в Майами не попала, поскольку сеяли теннисисток по рейтингу перед Индиан-Уэллсом), то в чемпионской гонке поднялась уже на пятую строчку! Впереди неё только Каролина Плишкова, Белинда Бенчич (причём обе опережают Бьянку меньше чем на 50 очков), Наоми Осака и Петра Квитова.

На пресс-конференции от избытка эмоций Бьянке даже захотелось произнести нецензурное слово.

Всего год назад у меня было много проблем и с теннисом, и со здоровьем. Невероятно, сколько может измениться за год. Тогда я играла 25-тысячники в Японии, а сейчас я… Могу я сказать слово на букву «ё»? Нет, не могу. Я грёбаная чемпионка Индиан-Уэллса. Сумасшествие. Вот сумасшествие — именно то слово, которое лучше всего описывает моё выступление на этом турнире. Бьянка Андрееску канадская теннисистка

Также Андрееску отметила, что её вдохновил прошлогодний успех Наоми Осаки, и сравнила себя с Золушкой. «Во всех матчах у меня были взлёты и падения. Теннис — не идеальный вид спорта, но я смогла победить. Это так много значит для меня. При счёте 2:3 в третьем сете после разговора с тренером я просто отдала все силы на корте. Я ощущала сильную усталость, поэтому стала больше атаковать. Это сработало. В следующей паре геймов я делала то же самое. Я сражалась до конца, хотя чувствовала себя не лучшим образом. Я смогла спасти этот матч. Это было сумасшедшее приключение. Настоящая история Золушки. Наоми в прошлом году победила здесь. Увидеть своё имя рядом с именами великих чемпионов — это нечто потрясающее. Прошлогодний успех Осаки вдохновил меня».

Бьянка получила множество поздравлений в соцсетях. Некоторые из них достаточно ожидаемы — например, от напарницы по сборной Эжени Бушар, поставившей три пальца вверх, и от соотечественника Дениса Шаповалова, написавшего «Нереальная игра Андрееску. Она была слишком сильна для всех. Уверен, это первый титул из многих. Поздравляю!».

Кстати, в сборной Андрееску дебютировала в 2017 году и имеет положительный баланс — 10/3 (в одиночке — 7 побед и 3 поражения). В прошлом апреле она помогла команде сохранить место во второй Мировой группе, после двух побед Бушар в одиночке выиграв решающий парный матч с Габриэлой Дабровски, а в этом феврале принесла сборной два очка в гостевом матче с Нидерландами на грунте в зале.

Были и более неожиданные «твиты». Среди них — поздравления от баскетбольной команды «Торонто Рэпторс», ведущий «твиттера» которой даже нашёл Бьянку в толстовке их команды, и от премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В ответ на поздравление главы Канады Андрееску написала «Спасибо огромное. Играть за эту замечательную страну — большая честь».

Здесь стоит сделать небольшое отступление от поздравлений Бьянки и отметить, что хотя родилась она в Канаде, и мама, и папа являются эмигрантами из Румынии. Впрочем, наличие румынских корней со стороны как минимум одного из родителей очевидно хотя бы по фамилии. При этом детство Андрееску провела в Румынии, а в Канаду её семья вернулась, когда Бьянке было около десяти лет.

Также канадка получила поздравления от знаменитого тренера Даррена Кэхилла и от таких легенд тенниса, как Род Лэйвер и Билли Джин Кинг. Австралиец отметил, что в теннисе родилась новая звезда, и восхитился бойцовскими качествами Андрееску.