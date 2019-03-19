Донской вышел в финал квалификации «Мастерса» в Майами

Источник: РИА "Новости"

В первом круге отборочных соревнований 24-й сеяный Донской в двух сетах обыграл представителя Австралии Алекса Болта — 7:6 (8:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

За право выйти в основную сетку турнира Донской сразится с представителем Норвегии Каспером Руудом (10).

В параллельной встрече австралиец Алексей Попырин проиграл представителю ЮАР Джорджу Ллойду Харрису — 4:6, 2:6.