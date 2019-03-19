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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Донской вышел в финал квалификации «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Евгений Донской вышел в финал квалификации на турнире серии «Мастерс 1000» в Майами.

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Источник: РИА "Новости"

В первом круге отборочных соревнований 24-й сеяный Донской в двух сетах обыграл представителя Австралии Алекса Болта — 7:6 (8:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

За право выйти в основную сетку турнира Донской сразится с представителем Норвегии Каспером Руудом (10).

В параллельной встрече австралиец Алексей Попырин проиграл представителю ЮАР Джорджу Ллойду Харрису — 4:6, 2:6.

В другом матче белорус Егор Герасимов уступил уругвайцу Пабло Куэвасу — 6:2, 4:6, 2:6.
Соревнования категории ATP 1000 пройдут с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом Miami Open является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева.

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