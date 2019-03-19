Белорусский теннисист Егор Герасимов уступил в квалификации турнира в Майами

На старте квалификации белорус, занимающий 135-е место в мировом рейтинге, уступил уругвайцу Пабло Куэвасу (85) в трехсетовом поединке — 6:2, 4:6, 2:6.
В женской части соревнований в Майами сыграют четыре белорусские теннисистки. В первом раунде Виктория Азаренко (46) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (35), Вера Лапко (64) будет противостоять француженка Ализе Корне (53), а соперница Александры Саснович (36) определится после завершения квалификационного этапа. Девятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет турнир со второго раунда, где сыграет с победительницей матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40) и Анной-Леной Фридзам из Германии.
Турнир в Майами завершится 31 марта.