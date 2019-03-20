Кудерметова и Звонарёва выступят на турнире в Рабате
Стал известен заявочный список теннисисток, которые подтвердили своё участие на турнире в Рабате, сообщает
Стал известен заявочный список теннисисток, которые подтвердили своё участие на турнире в Рабате, сообщает
Первой ракеткой соревнований станет Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Также на турнире выступят британка Йоханна Конта, китаянки Чжэн Сайсай и Ван Яфань, Айла Томлянович из Австралии, Юлия Путинцева из Казахстана, гречанка Мария Саккари и бельгийка Элисон Ван Эйтванк.
От России заявлены Вероника Кудерметова и Вера Звонарёва.
Турнир категории International пройдёт с 27 апреля по 4 мая в Рабате (Марокко). Призовой фонд соревнований составляет $ 226 750.
Действующей победительницей соревнований является бельгийка Элисе Мертенс, которая в финале взяла верх над Айлой Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (7:4).