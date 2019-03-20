Кудерметова и Звонарёва выступят на турнире в Рабате

Первой ракеткой соревнований станет Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Также на турнире выступят британка Йоханна Конта, китаянки Чжэн Сайсай и Ван Яфань, Айла Томлянович из Австралии, Юлия Путинцева из Казахстана, гречанка Мария Саккари и бельгийка Элисон Ван Эйтванк.