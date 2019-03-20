Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Уэльс0
Тринидад и Тобаго0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Германия1
Сербия1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
20.03
Авангард3
Барыс1
Футбол. Сборные
20.03
Ирак1
Сирия0
Хоккей. КХЛ
20.03
Салават Юлаев4
Автомобилист2
Футбол. Сборные
20.03
Малайзия0
Сингапур1
Футбол. Сборные
20.03
Оман5
Афганистан0
Все события
Фоторепортажи
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
20Бузова зажигает, «ястребы» бьют «барсов»
20 марта, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко в трех сетах переиграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала турнира в Майами

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (46-й номер рейтинга WTA) успешно стартовала на турнире категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом $9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

В матче 1/64 финала Виктория Азаренко сегодня встречалась со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой (35) и выиграла первый сет со счетом 6:2. Во второй партии соперница взяла реванш — 6:3, а в решающем сете белоруска проявила характер и взяла верх — 6:4. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет победительница матча между россиянкой Натальей Вихлянцевой (104) и словачкой Магдаленой Рыбариковой (74). Виктория Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами (2009, 2011, 2016).

Позже в борьбу в одиночном разряде вступят еще три белоруски. Вера Лапко (64) сыграет с француженкой Ализе Корне (53), соперница Александры Саснович (36) определится после завершения квалификационного этапа. Девятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет турнир со второго раунда, где сыграет с победительницей матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40) и Анной-Леной Фридзам из Германии.

В первом круге мужской части соревнований белорус Илья Ивашко (110) встретится с итальянцем Томасом Фаббиано (90).

У Полины Гагариной новый цвет волос
Шнуров объявил о прощальном туре Ленинграда
Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила
Нереальный гол и «скорая помощь». Безумный матч плей-офф КХЛ
Без капитана «Автомобилист» был жестко наказан в Уфе (видео)
«Химки» проиграли пятый матч подряд в Евролиге
Бездомное «Динамо». Проклятие Петровского парка
Радимов извинился за слова об игроке «Спартака»
Макдэвид — лучший форвард по версии Ассоциации игроков НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь