Виктория Азаренко в трех сетах переиграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала турнира в Майами

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В матче 1/64 финала Виктория Азаренко сегодня встречалась со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой (35) и выиграла первый сет со счетом 6:2. Во второй партии соперница взяла реванш — 6:3, а в решающем сете белоруска проявила характер и взяла верх — 6:4. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет победительница матча между россиянкой Натальей Вихлянцевой (104) и словачкой Магдаленой Рыбариковой (74). Виктория Азаренко трижды выигрывала турнир в Майами (2009, 2011, 2016).

Позже в борьбу в одиночном разряде вступят еще три белоруски. Вера Лапко (64) сыграет с француженкой Ализе Корне (53), соперница Александры Саснович (36) определится после завершения квалификационного этапа. Девятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет турнир со второго раунда, где сыграет с победительницей матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40) и Анной-Леной Фридзам из Германии.