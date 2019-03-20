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20 марта, источник: Р-Спорт

Рублев вышел в основную сетку турнира в Майами, Донской — нет

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в основную сетку турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Рублев в финальном матче квалификации победил американца Бьорна Фратанджело — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Другой представитель России Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку соревнований, уступив норвежцу Касперу Рууду — 7:6 (7:2), 2:6, 2:6.

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