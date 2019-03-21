Соболенко и Мертенс победили на старте парного разряда турнира в Майами

Белорусско-бельгийский дуэт встречался с американо-латвийским тандемом Даниэль Коллинз / Елена Остапенко и выиграл без особых проблем — 6:3, 6:0.

В поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с победительницей матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40) и Анной-Леной Фридзам из Германии.

Вере Лапко (64) предстоит доиграть встречу 1/64 финала с француженкой Ализе Корне (53). Этот матч начался накануне. Первую партию выиграла французская теннисистка — 7:5, во второй белоруска взяла реванш на тай-брейке — 7:6 (9:7), после чего матч был остановлен. Белорусу Илье Ивашко (110) также предстоит доиграть поединок первого раунда с итальянцем Томасом Фаббиано (90). Вчера в первом сете белорусский теннисист победил 6:4, а во втором при счете 3:0 в пользу итальянца матч был прерван.