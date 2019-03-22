Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Рублев, пробившийся в основную сетку через квалификацию, в четверг обыграл японца Таро Даниэля со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут.
В следующем раунде Рублев сыграет с девятой ракеткой турнира хорватом Марином Чиличем.