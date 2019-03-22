Касаткина и Бенчич победили на старте турнира в Майами в парном разряде

На старте соревнований они одолели американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке, посеянных под четвёртым номером, со счётом 4:6, 6:4, [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Дарья и Белинда 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Касаткина и Бенчич поспорят с победительницами матча Мию Като (Япония)/Макото Ниномия (Япония) — Шуко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь).