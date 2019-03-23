Серена Уильямс вышла в третий круг теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американка Серена Уильямс пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американка Серена Уильямс пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Во втором раунде соревнований Уильямс (10-й номер посева) переиграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:3, 1:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
В третьем круге Уильямс сыграет с китаянкой Ван Цян (18).
Также в третий раунд турнира пробились немка Ангелика Кербер (8) и датчанка Каролина Возняцки (13). Кербер переиграла во втором круге чешку Каролину Мухову со счетом 3:6, 6:3, 6:3, а Возняцки нанесла поражение белоруске Александре Соснович — 6:4, 6:4.