Серена Уильямс вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

Также в третий раунд турнира пробились немка Ангелика Кербер (8) и датчанка Каролина Возняцки (13). Кербер переиграла во втором круге чешку Каролину Мухову со счетом 3:6, 6:3, 6:3, а Возняцки нанесла поражение белоруске Александре Соснович — 6:4, 6:4.