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10:12 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американка Серена Уильямс пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Источник: AFP 2019

Во втором раунде соревнований Уильямс (10-й номер посева) переиграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:3, 1:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

В третьем круге Уильямс сыграет с китаянкой Ван Цян (18).

Также в третий раунд турнира пробились немка Ангелика Кербер (8) и датчанка Каролина Возняцки (13). Кербер переиграла во втором круге чешку Каролину Мухову со счетом 3:6, 6:3, 6:3, а Возняцки нанесла поражение белоруске Александре Соснович — 6:4, 6:4.

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