Джокович одолел Томича во втором раунде «Мастерса» в Майами

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Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

В активе Джоковича 11 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. Томич выполнил 9 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

За выход в четвёртый раунд Джокович поборется с аргентинцем Федерико Дельбонисом, который в трёх партиях обыграл представителя Австралии Джона Миллмана (32) со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:2).