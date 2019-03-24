Серена Уильямс из-за травмы снялась с турнира в Майами
Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Майами, сообщает Prosports.kz со ссылкой на WTA Insider.
Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с турнира в Майами, сообщает Prosports.kz со ссылкой на WTA Insider.
Причиной стала травма левого колена 37-летней Уильямс.
В связи с тем, что Серена отказался от дальнейшего участия в турнире, китаянка Ван Цян без борьбы вышла в 1/8 финала, где сыграет с победителем матча Ван Яфань (Китай) — Даниэль Коллинз (США).
Напомним, что во 2-м круге Miami Open Уильямс обыграла шведку Ребекку Петерсон.