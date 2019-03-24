Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда на турнире в Майами

В трехсетовом матче 1/16 финала белорусско-австралийский тандем переиграл чешскую пару Барбора Крейчикова / Катерина Синякова — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7. В борьбе за выход в четвертьфинал Виктория Азаренко и Эшли Барти встретятся с российско-сербским дуэтом Александра Панова / Александра Крунич.

Также в 1/8 финала парного разряда сыграют еще две белорусские теннисистки. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из Китайского Тайбэя, Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с российско-швейцарским тандемом Дарья Касаткина / Белинда Бенчич.