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15:08 (мск), источник: Prosports.kz

Путинцева вышла в четвертый круг турнира в Майами

Юлия Путинцева продолжает успешное выступление на турнире в Майами, сообщает Prosports.kz.

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В третьем круге казахстанская теннисистка встречалась с Анастасией Севастовой и добилась победы в трех сетах.

Первый сет остался за уроженкой Латвии (6:1). В последующих двух выиграла уже Путинцева. Итоговый результат — 1:6, 6:2, 6:3 в пользу Юлии.

В четвертом круге Путинцева сыграет против победительницы пары Каролина Плишкова — Ализе Корне. Соперница определится в понедельник, 25 марта.

Майами-2019. 3-й круг. Женщины.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Севастова (Латвия) 1:6, 6:2, 6:3.

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