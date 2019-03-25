Путинцева вышла в четвертый круг турнира в Майами

В третьем круге казахстанская теннисистка встречалась с Анастасией Севастовой и добилась победы в трех сетах.

Первый сет остался за уроженкой Латвии (6:1). В последующих двух выиграла уже Путинцева. Итоговый результат — 1:6, 6:2, 6:3 в пользу Юлии.

В четвертом круге Путинцева сыграет против победительницы пары Каролина Плишкова — Ализе Корне. Соперница определится в понедельник, 25 марта.

Майами-2019. 3-й круг. Женщины.