Азаренко: Я хочу набрать ход, но строю эту гору по камню

«Впервые идея об игре в паре промелькнула на US Open. Я спросила Эш, хочет ли она сыграть со мной. Мы отлично потренировались и подумали, что выступать в паре было бы весело. Барти — классная. Мне нравится играть с весёлыми людьми. У нас была возможность выступить в дуэте на Australian Open. Надеюсь, будем играть и дальше. Если Эшли чувствует, что хочет что-то сделать в розыгрыше, я позволяю ей сделать это. И наоборот. Мы знаем, как играть в теннис, так что это несложно. Я хочу набрать ход, но строю эту гору по камню, чтобы остаться на вершине подольше, а не добиваться лишь мимолётных результатов», — цитирует Азаренко официальный сайт тура.