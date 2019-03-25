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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко: Я хочу набрать ход, но строю эту гору по камню

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от выступления в паре с австралийкой Эшли Барти.

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Источник: AFP 2019

«Впервые идея об игре в паре промелькнула на US Open. Я спросила Эш, хочет ли она сыграть со мной. Мы отлично потренировались и подумали, что выступать в паре было бы весело. Барти — классная. Мне нравится играть с весёлыми людьми. У нас была возможность выступить в дуэте на Australian Open. Надеюсь, будем играть и дальше. Если Эшли чувствует, что хочет что-то сделать в розыгрыше, я позволяю ей сделать это. И наоборот. Мы знаем, как играть в теннис, так что это несложно. Я хочу набрать ход, но строю эту гору по камню, чтобы остаться на вершине подольше, а не добиваться лишь мимолётных результатов», — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

«Мы отлично дополняем друг друга, и обе можем проявлять гибкость в игре. Мы можем менять стороны, подачи. Наши игровые модели отлично сочетаются», — отметила Барти.

Во втором круге турнира в Майами Азаренко и Барти победили россиянку Александру Панову и сербку Александру Крунич со счётом 6:3, 1:6, [10:7].

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