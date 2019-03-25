Азаренко: Я хочу набрать ход, но строю эту гору по камню
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от выступления в паре с австралийкой Эшли Барти.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от выступления в паре с австралийкой Эшли Барти.
«Впервые идея об игре в паре промелькнула на US Open. Я спросила Эш, хочет ли она сыграть со мной. Мы отлично потренировались и подумали, что выступать в паре было бы весело. Барти — классная. Мне нравится играть с весёлыми людьми. У нас была возможность выступить в дуэте на Australian Open. Надеюсь, будем играть и дальше. Если Эшли чувствует, что хочет
«Мы отлично дополняем друг друга, и обе можем проявлять гибкость в игре. Мы можем менять стороны, подачи. Наши игровые модели отлично сочетаются», — отметила Барти.
Во втором круге турнира в Майами Азаренко и Барти победили россиянку Александру Панову и сербку Александру Крунич со счётом 6:3, 1:6, [10:7].