Андерсон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
В матче четвертого круга южноафриканский теннисист, шестой номер посева, в двух сетах переиграл австралийца Джордана Томпсона — 7:5, 7:5. Поединок продолжался почти два часа.
В четвертьфинале Андерсон сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (13-й номер посева) и швейцарцем Роджером Федерером (4).