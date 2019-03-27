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09:55 (мск), источник: Р-Спорт

Андерсон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Источник: AP 2019

В матче четвертого круга южноафриканский теннисист, шестой номер посева, в двух сетах переиграл австралийца Джордана Томпсона — 7:5, 7:5. Поединок продолжался почти два часа.

В четвертьфинале Андерсон сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (13-й номер посева) и швейцарцем Роджером Федерером (4).

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