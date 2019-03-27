Квитова уступила Барти в четвертьфинале теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Чешка Петра Квитова не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Чешка Петра Квитова не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
В четвертьфинале Квитова, посеянная под третьим номером, уступила австралийке Эшли Барти (12-й номер посева) со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6. Матч продолжался 2 часа 32 минуты.
Следующей соперницей Барти станет эстонка Анетт Контавейт (21).