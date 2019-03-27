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27 марта, источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев уступил Федереру в четвертом круге турнира в Майами

ТАСС, 27 марта. Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Роджеру Федереру в четвертом круге турнира серии Masters 1000 в американском Майами. Призовой фонд соревнований составляет $8 млн.

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Источник: AP 2019

Медведев, посеянный на турнире под 13-м номером, уступил швейцарцу (4) со счетом 4:6, 2:6. В четвертьфинале Федерер встретится с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном (6).

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Матч против 37-летнего Федерера стал для Медведева третьим в карьере. Россиянин уступил во всех встречах. Медведев занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Федерер располагается на пятой строчке.

23-летний Медведев является победителем четырех турниров ATP в одиночном разряде. Федерер в своей карьере завоевал 100 титулов, 20 раз побеждал в турнирах серии Большого шлема.

Соревнования в Майами завершатся 31 марта.

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