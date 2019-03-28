Джон Изнер стал первым полуфиналистом теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американец Джон Изнер стал первым полуфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американец Джон Изнер стал первым полуфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Изнер, получивший седьмой номер посева, в матче ¼ финала обыграл испанца Роберто
Следующий соперник Изнера определится позднее в матче хорвата Борны Чорича (11) и канадца Феликса