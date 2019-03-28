Азаренко и Соболенко пробились в полуфинал парного разряда турнира в Майами

В борьбе за выход в финал белорусско-бельгийская пара 29 марта встретится с Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти, которые в ¼ финала обыграли румынско-хорватский дуэт Йоана Ралука Олару / Дарья Юрак — 6:1, 6:3.

Партнерша Виктории Азаренко по парному турниру пробилась и в полуфинал одиночного разряда. Эшли Барти (11-й номер мирового рейтинга) сыграет сегодня с эстонкой Анетт Контавейт (19). В другом поединке за выход в финал румынка Симона Халеп (2) будет соперничать с чешкой Каролиной Плишковой (7).