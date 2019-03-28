Азаренко и Соболенко пробились в полуфинал парного разряда турнира в Майами
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли в полуфинал парного разряда на турнире в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли в полуфинал парного разряда на турнире в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс уверенно переиграли в четвертьфинале
В борьбе за выход в финал
Партнерша Виктории Азаренко по парному турниру пробилась и в полуфинал одиночного разряда. Эшли Барти (11-й номер мирового рейтинга) сыграет сегодня с эстонкой Анетт Контавейт (19). В другом поединке за выход в финал румынка Симона Халеп (2) будет соперничать с чешкой Каролиной Плишковой (7).
Женский турнир в Майами, общий призовой фонд которого составляет $9 млн, завершится 30 марта.