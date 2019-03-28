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13:03 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Соболенко пробились в полуфинал парного разряда турнира в Майами

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли в полуфинал парного разряда на турнире в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс уверенно переиграли в четвертьфинале канадско-китайский тандем Габриэла Дабровски / Сюй Ифань — 6:2, 6:2.

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В борьбе за выход в финал белорусско-бельгийская пара 29 марта встретится с Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти, которые в ¼ финала обыграли румынско-хорватский дуэт Йоана Ралука Олару / Дарья Юрак — 6:1, 6:3.

Партнерша Виктории Азаренко по парному турниру пробилась и в полуфинал одиночного разряда. Эшли Барти (11-й номер мирового рейтинга) сыграет сегодня с эстонкой Анетт Контавейт (19). В другом поединке за выход в финал румынка Симона Халеп (2) будет соперничать с чешкой Каролиной Плишковой (7).

Женский турнир в Майами, общий призовой фонд которого составляет $9 млн, завершится 30 марта.

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