Каролина Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
В четвертьфинале чешка, посеянная под 5-м номером, обыграла свою соотечественницу Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.
Следующей соперницей Плишковой станет 2-я ракетка турнира румынка Симона Халеп.