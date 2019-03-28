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10:47 (мск), источник: Р-Спорт

Каролина Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале чешка, посеянная под 5-м номером, обыграла свою соотечественницу Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Следующей соперницей Плишковой станет 2-я ракетка турнира румынка Симона Халеп.

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