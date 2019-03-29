Женщины перешли в отступление

Источник: РИА "Новости"

В еще сравнительно недавно победоносном российском женском теннисе наступили трудные времена.

Впервые в XXI веке по итогам первых трех месяцев сезона никому из россиянок не удалось хотя бы один раз дойти до финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Тревожно выглядит ситуация, в которую попала первая ракетка России Дарья Касаткина, выигравшая на личных соревнованиях в этом году лишь два матча из девяти и с 10-го места в рейтинге опустившаяся на 22-е. Не слишком впечатляют пока и результаты других молодых российских теннисисток, которые по идее должны были бы заменить звезд предыдущего поколения.

Финалы турнира Miami Open, завершающегося в воскресенье во Флориде, совпадают с окончанием трехмесячного отрезка, в течение которого наиболее престижные профессиональные теннисные турниры проходят исключительно на кортах с покрытием хард. В нынешнем сезоне эта часть календаря сложилась для российских теннисисток крайне неудачно.

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Разумеется, в таком виде спорта, как теннис, любые обобщения весьма условны. Тем не менее тенденция налицо. С 2005 по 2010 год россиянки в течение трех первых месяцев сезона выигрывали не менее четырех турниров, а вместе с финалистками российское представительство в решающих матчах достигало девяти человек. Рекордным в этом отношении стал 2006 год, когда российским теннисисткам с января по март удалось взять шесть титулов. По мере того, как завершали свои выступления Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Динара Сафина и некоторые другие ведущие игроки, ситуация постепенно менялась в худшую сторону. Тем не менее еще в 2017 году в финале престижного BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе Елена Веснина, родившая в прошлом году дочь, обыграла Светлану Кузнецову, которая в апреле в Лугано попробует возобновить выступления после травмы. Ну, а в прошлом сезоне роль лидера взяла на себя находившаяся на подъеме Дарья Касаткина, дошедшая до финалов в Дубае и Индиан-Уэллсе.

С этой точки зрения нынешние результаты выглядят удручающе. Впервые с 2000 года в числе финалисток турниров WTA Tour, состоявшихся до начала апреля, не оказалось ни одной россиянки.

Достижения российских теннисисток из топ-100 в 2019 году Игрок Рейтинг Возраст Матчи Лучшие результаты Дарья Касаткина 22 21 год 2:7 — Мария Шарапова 30 31 год 6:2 1/4 финала в Шэньчжэне, 1/8 финала Australian Open Анастасия Павлюченкова 33 27 лет 7:7 1/4 финала Australian Open Екатерина Александрова 57 24 года 8:7 1/4 финала в Санкт-Петербурге, 1/2 финала в Будапеште Евгения Родина 69 30 лет 2:7 — Анастасия Потапова 71 17 лет 4:3 1/2 финала в Будапеште Маргарита Гаспарян 75 24 года 1:3 — Вероника Кудерметова 81 21 год 3:3 — Вера Звонарева 82 34 года 6:4 1/2 финала в Шэньчжэне и Санкт-Петербурге Екатерина Макарова 87 30 лет 0:3 —

Их наиболее весомым достижением за этот период следует считать выход Анастасии Павлюченковой в четвертьфинал Australian Open. Конечно, для ветерана Веры Звонаревой, чемпионки юниорского Wimbledon 2016 года 17-летней Анастасии Потаповой и середняка первой сотни Екатерины Александровой сейчас могут считаться достижениями и полуфиналы не самых крупных турниров в Шэньчжэне, Санкт-Петербурге и Будапеште. Однако та же Потапова в марте в Индиан-Уэллсе и Майами проигрывала в первых раундах квалификации, после чего на прошлой неделе рассталась со своим многолетним тренером Ириной Дорониной. Аналогичным образом поступила и Павлюченкова, которую время от времени беспокоит травма плеча. Она недавно попрощалась с бельгийским специалистом Симоном Гоффеном.

Но тяжелее всего сейчас приходится лидеру российского женского тенниса 21-летней Дарье Касаткиной, которая на личных турнирах 2019 года победила лишь в двух матчах из девяти, причем в обоих случаях ее соперницами были теннисистки, никогда не стоявшие в первой сотне.

Степень глубины кризиса, в который угодила Касаткина, лишний раз подтверждает ее встреча 1/16 финала Miami Open с 38-летней Винус Уильямс, по ходу которой проигравшая ни разу не смогла взять свою подачу. После этой игры россиянка призналась, что не только полностью провалила начало сезона, но и пережила недавно небольшой психологический срыв.

В случае с Касаткиной можно говорить о том, что психологическая нагрузка, с которой ей пришлось столкнуться, на данный момент оказалась неадекватна степени устойчивости нервной системы. Люди, которые работают с Дарьей, просто прозевали момент, когда ей требовался релакс. Шамиль Тарпищев президент Федерации тенниса России

В то же время Шамиль Тарпищев считает более чем спорным шагом февральское увольнение бельгийского тренера Филиппа Дехаса, под руководством которого Касаткина добилась главных на данный момент своих достижений. При этом в команде россиянки остается ее брат Александр Тимковский, занимающийся с ней в том числе и физической подготовкой.

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Еще недавно прошлогодняя четвертьфиналистка Roland Garros и Wimbledon, выигравшая шесть месяцев назад «ВТБ Кубок Кремля», выглядела способной претендовать на стабильное место в первой десятке, которую она замыкала по итогам 2018 года. Однако сейчас об этом речи не идет. В начале прошлой недели впервые с 1998 года в первой двадцатке мирового рейтинга не оказалось ни одной российской теннисистки, а второй ракеткой страны остается Мария Шарапова — ярчайшая суперзвезда, которая, однако, из-за травм не в состоянии получать систематическую игровую практику.

Правда, в первой сотне классификации WTA Россия по-прежнему имеет широкое представительство — 10 человек (больше — 13 спортсменок — имеют там лишь США). Поэтому, по мнению Шамиля Тарпищева, на данный момент ситуация в женском российском теннисе выглядит все же более благоприятно, чем кризис, в котором еще сравнительно недавно, до выхода на первые роли сначала Андрея Рублева, а затем Карена Хачанова и Даниила Медведева, находился российский мужской теннис.

«Не следует забывать и тех, кто по различным причинам ушел в тень. Например, ту же Наталью Вихлянцеву, которая временно покинула первую сотню из-за травмы, но отлично выступила в феврале за сборную в зональном турнире Кубка федерации», — подчеркивает господин Тарпищев.

Процесс смены поколений в то или иное время происходит во всех странах. Поэтому я бы не стал излишне драматизировать нынешнюю ситуацию. При условии правильной работы та же Касаткина способна преодолеть нынешний спад. Даже по собственному опыту могу сказать, что для обретения уверенности в себе требуется время. Игорь Андреев капитан женской сборной России в Кубке федерации