Женщины перешли в отступление
Российский женский теннис оказался на грани кризиса.
Российский женский теннис оказался на грани кризиса.
В еще сравнительно недавно победоносном российском женском теннисе наступили трудные времена.
Тревожно выглядит ситуация, в которую попала первая ракетка России Дарья Касаткина, выигравшая на личных соревнованиях в этом году лишь два матча из девяти и с 10-го места в рейтинге опустившаяся на 22-е. Не слишком впечатляют пока и результаты других молодых российских теннисисток, которые по идее должны были бы заменить звезд предыдущего поколения.
Финалы турнира Miami Open, завершающегося в воскресенье во Флориде, совпадают с окончанием трехмесячного отрезка, в течение которого наиболее престижные профессиональные теннисные турниры проходят исключительно на кортах с покрытием хард. В нынешнем сезоне эта часть календаря сложилась для российских теннисисток крайне неудачно.
Разумеется, в таком виде спорта, как теннис, любые обобщения весьма условны. Тем не менее тенденция налицо. С 2005 по 2010 год россиянки в течение трех первых месяцев сезона выигрывали не менее четырех турниров, а вместе с финалистками российское представительство в решающих матчах достигало девяти человек. Рекордным в этом отношении стал 2006 год, когда российским теннисисткам с января по март удалось взять шесть титулов. По мере того, как завершали свои выступления Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Динара Сафина и некоторые другие ведущие игроки, ситуация постепенно менялась в худшую сторону. Тем не менее еще в 2017 году в финале престижного BNP Paribas Open в
С этой точки зрения нынешние результаты выглядят удручающе. Впервые с 2000 года в числе финалисток турниров WTA Tour, состоявшихся до начала апреля, не оказалось ни одной россиянки.
|Игрок
|Рейтинг
|Возраст
|Матчи
|Лучшие результаты
|Дарья Касаткина
|22
|21 год
|2:7
|—
|Мария Шарапова
|30
|31 год
|6:2
|1/4 финала в Шэньчжэне, 1/8 финала Australian Open
|Анастасия Павлюченкова
|33
|27 лет
|7:7
|1/4 финала Australian Open
|Екатерина Александрова
|57
|24 года
|8:7
|1/4 финала в Санкт-Петербурге, 1/2 финала в Будапеште
|Евгения Родина
|69
|30 лет
|2:7
|—
|Анастасия Потапова
|71
|17 лет
|4:3
|1/2 финала в Будапеште
|Маргарита Гаспарян
|75
|24 года
|1:3
|—
|Вероника Кудерметова
|81
|21 год
|3:3
|—
|Вера Звонарева
|82
|34 года
|6:4
|1/2 финала в Шэньчжэне и Санкт-Петербурге
|Екатерина Макарова
|87
|30 лет
|0:3
|—
Их наиболее весомым достижением за этот период следует считать выход Анастасии Павлюченковой в четвертьфинал Australian Open. Конечно, для ветерана Веры Звонаревой, чемпионки юниорского Wimbledon 2016 года 17-летней Анастасии Потаповой и середняка первой сотни Екатерины Александровой сейчас могут считаться достижениями и полуфиналы не самых крупных турниров в Шэньчжэне,
Степень глубины кризиса, в который угодила Касаткина, лишний раз подтверждает ее встреча 1/16 финала Miami Open с 38-летней Винус Уильямс, по ходу которой проигравшая ни разу не смогла взять свою подачу. После этой игры россиянка призналась, что не только полностью провалила начало сезона, но и пережила недавно небольшой психологический срыв.
В случае с Касаткиной можно говорить о том, что психологическая нагрузка, с которой ей пришлось столкнуться, на данный момент оказалась неадекватна степени устойчивости нервной системы. Люди, которые работают с Дарьей, просто прозевали момент, когда ей требовался релакс.
В то же время Шамиль Тарпищев считает более чем спорным шагом февральское увольнение бельгийского тренера Филиппа Дехаса, под руководством которого Касаткина добилась главных на данный момент своих достижений. При этом в команде россиянки остается ее брат Александр Тимковский, занимающийся с ней в том числе и физической подготовкой.
Еще недавно прошлогодняя четвертьфиналистка Roland Garros и Wimbledon, выигравшая шесть месяцев назад «ВТБ Кубок Кремля», выглядела способной претендовать на стабильное место в первой десятке, которую она замыкала по итогам 2018 года. Однако сейчас об этом речи не идет. В начале прошлой недели впервые с 1998 года в первой двадцатке мирового рейтинга не оказалось ни одной российской теннисистки, а второй ракеткой страны остается Мария Шарапова — ярчайшая суперзвезда, которая, однако,
Правда, в первой сотне классификации WTA Россия
«Не следует забывать и тех, кто по различным причинам ушел в тень. Например, ту же Наталью Вихлянцеву, которая временно покинула первую сотню
Процесс смены поколений в то или иное время происходит во всех странах. Поэтому я бы не стал излишне драматизировать нынешнюю ситуацию. При условии правильной работы та же Касаткина способна преодолеть нынешний спад. Даже по собственному опыту могу сказать, что для обретения уверенности в себе требуется время.
Евгений Федяков