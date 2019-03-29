Федерер вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
В четвертьфинале Федерер (4-й номер посева) за 1 час 25 минут победил южноафриканца Кевина Андерсона (6) со счетом 6:0, 6:4. Счет личных встреч стал 6−1 в пользу Федерера.
Соперником швейцарца в полуфинале турнира будет представитель Канады Денис Шаповалов (20).