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08:58 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Источник: AP 2019

В четвертьфинале Федерер (4-й номер посева) за 1 час 25 минут победил южноафриканца Кевина Андерсона (6) со счетом 6:0, 6:4. Счет личных встреч стал 6−1 в пользу Федерера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперником швейцарца в полуфинале турнира будет представитель Канады Денис Шаповалов (20).

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