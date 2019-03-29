Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс4
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон ОйлерзБ2
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс4
Нью-Йорк Айлендерс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз2
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало СэйбрзОТ4
Детройт Ред Уингз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс6
Монреаль Канадиенс2
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Арсенал Т
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
9Сборная России разгромила команду Казахстана
08:59 (мск), источник: Р-Спорт

Австралийка Барти вышла в финал турнира в Майами

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти пробилась в финал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

Наверх
Источник: AP 2019

В полуфинале Барти (12-я сеяная) за 1 час 17 минут переиграла 21-ю ракетку турнира Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:3, 6:3.

Австралийка в финале сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Симона Халеп (Румыния, 2), который был остановлен из-за дождя при счете 7:5, 5:0 в пользу чешки.

 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ
Десятка для Даниила Квята: что будет на Гран-при Бахрейна
Кто проводит поединки по смешанным единоборствам в России
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба (видео)
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф
УЕФА наказал донецкий «Шахтер» на один матч еврокубков
Президент «Зенита»: Дадим второй шанс команде проекта «Z+»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь