Австралийка Барти вышла в финал турнира в Майами
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти пробилась в финал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти пробилась в финал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
В полуфинале Барти (12-я сеяная) за 1 час 17 минут переиграла 21-ю ракетку турнира Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:3, 6:3.
Австралийка в финале сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Симона Халеп (Румыния, 2), который был остановлен