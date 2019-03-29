Австралийка Барти вышла в финал турнира в Майами

В полуфинале Барти (12-я сеяная) за 1 час 17 минут переиграла 21-ю ракетку турнира Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:3, 6:3.

Австралийка в финале сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Симона Халеп (Румыния, 2), который был остановлен из-за дождя при счете 7:5, 5:0 в пользу чешки.