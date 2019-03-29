Плишкова победила Халеп в полуфинале турнира в Майами
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в финал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в финал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Плишкова (5-й сеяная) в полуфинале победила вторую ракетку турнира румынку Симону Халеп — 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Счет личных встреч — 6−3 в пользу Халеп.
В финале чешка сыграет с австралийкой Эшли Барти (12).