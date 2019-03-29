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29 марта, источник: Р-Спорт

Джон Изнер стал первым финалистом теннисного «Мастерса» в Майами

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Американский теннисист Джон Изнер стал первым финалистом турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

В полуфинале соревнований Изнер (7-й номер посева) на двух тай-брейках обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

В финале турнира Изнер поспорит за титул с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (4) и еще одним представителем Канады Денисом Шаповаловым (20).

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