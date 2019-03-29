Джон Изнер стал первым финалистом теннисного «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Американский теннисист Джон Изнер стал первым финалистом турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Американский теннисист Джон Изнер стал первым финалистом турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
В полуфинале соревнований Изнер (7-й номер посева) на двух
В финале турнира Изнер поспорит за титул с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (4) и еще одним представителем Канады Денисом Шаповаловым (20).