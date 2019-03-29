Джон Изнер стал первым финалистом теннисного «Мастерса» в Майами

В полуфинале соревнований Изнер (7-й номер посева) на двух тай-брейках обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

В финале турнира Изнер поспорит за титул с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (4) и еще одним представителем Канады Денисом Шаповаловым (20).