Виталия Дьяченко выиграла теннисный турнир ITF во Франции
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россиянка Виталия Дьяченко выиграла теннисный турнир Международной теннисной ассоциации (ITF) в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россиянка Виталия Дьяченко выиграла теннисный турнир Международной теннисной ассоциации (ITF) в
В субботнем финале Дьяченко, получившая первый номер посева, со счетом 6:2, 6:3 обыграла американку Робин Андерсон. На корте соперницы провели чуть более часа.
Дьяченко выиграла 14-й трофей ITF в карьере.