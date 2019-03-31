Федерер считает шуткой задачу вернуться на первое место в рейтинге ATP

В настоящее время 37-летний швейцарец располагается на пятой строчке в рейтинге АТР, более чем на 6 тысяч очков отставая от лидирующего серба Новака Джоковича. Последний раз Федерер возглавлял рейтинг в июне прошлого года.

Отвечая на вопрос, что для него важнее: выигрывать турниры или снова стать первой ракеткой мира, Федерер заявил: «Первое, поскольку вновь стать первым в рейтинге — очень трудная задача».

«Для этого я должен выиграть три турнира Большого шлема в течение года. Это невероятно сложно. Не думаю, что резонно всерьез думать об этом в 37 лет, — приводит слова Федерера express.co.uk. — Сейчас я нахожусь далеко от первого места, а Новак выиграл три турнира Большого шлема. Думаю, если я скажу, что возвращение на вершину рейтинга — моя задача, это прозвучит как шутка».