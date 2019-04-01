Федерер завоевал 101-й титул ATP в карьере, обыграв Изнера в Майами
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
В финале Федерер, посеянный под четвертым номером, обыграл прошлогоднего победителя турнира американца Джона Изнера (7-й номер посева) со счетом 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.
37-летний швейцарец завоевал 101-ый титул ATP в карьере в одиночном разряде и второй в нынешнем сезоне.