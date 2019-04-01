Соболенко и Мертенс выиграли парный разряд турнира в Майами

В финальном матче белорусско-бельгийский тандем встречался с австралийско-китайской парой Саманта Стосур / Чжан Шуай и выиграл в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2. Это второй подряд парный титул Арины Соболенко и Элизе Мертенс — в середине марта они стали победительницами на турнире в американском Индиан-Уэллсе.