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01:24 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс выиграли парный разряд турнира в Майами

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда турнира в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

В финальном матче белорусско-бельгийский тандем встречался с австралийско-китайской парой Саманта Стосур / Чжан Шуай и выиграл в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2. Это второй подряд парный титул Арины Соболенко и Элизе Мертенс — в середине марта они стали победительницами на турнире в американском Индиан-Уэллсе.

В решающем поединке одиночного разряда в Майами австралийка Эшли Барти (11-й номер мирового рейтинга) взяла верх над чешкой Каролиной Плишковой (7) — 7:6 (7:1), 6:3.

У мужчин победителем стал швейцарский теннисист Роджер Федерер (5), переигравший в финале американца Джона Изнера (9) — 6:1, 6:4. Для 37-летнего швейцарца это 101-й чемпионский титул на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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