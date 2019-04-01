Федерер после победы в Майами лидирует в Чемпионской гонке ATP

Федерер на минувшей неделе завоевал свой 101-й титул ATP в карьере в одиночном разряде, одержав победу на «Мастерсе» в Майами над американцем Джоном Изнером, который переместился на 17 позиций и занял шестое место в Чемпионской гонке. Россиянин Даниил Медведев занял восьмое место, Андрей Рублев поднялся на 11 позиций и стал 49-м, а Карен Хачанов опустился на 5 мест и расположился на 57-й строчке.