Федерер после победы в Майами лидирует в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на три позиции и занял первое место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на три позиции и занял первое место в Чемпионской гонке Ассоциации
Федерер на минувшей неделе завоевал свой 101-й титул ATP в карьере в одиночном разряде, одержав победу на «Мастерсе» в Майами над американцем Джоном Изнером, который переместился на 17 позиций и занял шестое место в Чемпионской гонке. Россиянин Даниил Медведев занял восьмое место, Андрей Рублев поднялся на 11 позиций и стал 49-м, а Карен Хачанов опустился на 5 мест и расположился на 57-й строчке.
Чемпионская гонка АТР, версия от 1 апреля:
1 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280,
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2225,
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605,
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1460,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1145,
6 (23). Джон Изнер (США) — 1060,
7 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 995,
8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 895,
9 (11). Роберто
10 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 890…
49 (60). Андрей Рублев (Россия) — 306…
57 (52). Карен Хачанов (Россия) — 280.