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10:46 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер после победы в Майами лидирует в Чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер поднялся на три позиции и занял первое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

Федерер на минувшей неделе завоевал свой 101-й титул ATP в карьере в одиночном разряде, одержав победу на «Мастерсе» в Майами над американцем Джоном Изнером, который переместился на 17 позиций и занял шестое место в Чемпионской гонке. Россиянин Даниил Медведев занял восьмое место, Андрей Рублев поднялся на 11 позиций и стал 49-м, а Карен Хачанов опустился на 5 мест и расположился на 57-й строчке.

Чемпионская гонка АТР, версия от 1 апреля:

1 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280,

2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2225,

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605,

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1460,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1145,

6 (23). Джон Изнер (США) — 1060,

7 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 995,

8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 895,

9 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 890,

10 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 890…

49 (60). Андрей Рублев (Россия) — 306…

57 (52). Карен Хачанов (Россия) — 280.

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