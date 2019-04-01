Соболенко сыграет на турнире в Чарльстоне, Азаренко — в Монтеррее

Десятая ракетка планеты Арина Соболенко начнет соревнования в американском Чарльстоне с призовым фондом $820 тыс. со второго раунда, где ее соперницей будет победительница поединка между чешкой Кристиной Плишковой (93-й номер мирового рейтинга) и украинской теннисисткой Катериной Козловой (99). В первом круге парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся с еще одним интернациональным тандемом София Кенин (США) / Фанни Столлар (Венгрия).