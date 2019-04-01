Шамиль Тарпищев: Шарапова не отказывалась играть за сборную, и поэтому может претендовать на Олимпиаду

Источник: Спорт-Экспресс

В предварительном составе сборной России на матч Кубка федерации с Италией, который пройдет 20 и 21 апреля в Москве, не оказалось Марии Шараповой. Суперзвезда нашего тенниса в данный момент залечивает травму и готовится к грунтовому сезоне. При этом поединок с итальянками был для 31-летней спортсменки последним шансом выполнить формальный критерий для отбора на Игры-2020 — три матча за национальную команду. Но глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что вероятность появления Шараповой на Олимпиаде в Токио все же существует.

— Если мы не включаем Шарапову в команду, это не значит, что она не попадет на Олимпийские игры, — отметил Тарпищев. — Ведь капитан всегда формирует заявку, исходя из целесообразности выступления того или иного игрока. А она сейчас травмирована, давно не играла. И не является сильнейшей среди наших. Какой смысл? Второй момент: отказов как таковых у нее было. Просто она практически все время травмирована. По международным правилам ей не могут инкриминировать то, что она хотела играть за сборную. Соответственно, путь на Олимпиаду для нее открыт. Ничто не позволяет говорить о том, что она отказалась.

Шарапова хочет завоевать золото в Токио

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— То есть то, что после Рио-2016 Мария ни разу не попадала в заявку сборной России в Кубке федерации, ничего не значит?

— Она же все время в травмах. Плюс сейчас меняется регламент Кубка федерации. Этот вопрос будут рассматривать индивидуально. Но факт в том, что претензии Шараповой предъявить невозможно.

— Марии нужно будет предоставить в Международную федерацию тенниса больничные листы?

— Надеюсь, этого не понадобится. Тут и мы, если надо будет, напишем, что не брали ее в команду, потому что она была травмирована. Этого будет достаточно.

— В целом вы обсуждали с Марией вопрос ее участия в Олимпиде-2020 в Токио?

— Она вообще хотела играть, и завоевать там золото. Мы уже неоднократно об этом говорили. Все может измениться, только если она реально закончит карьеру в силу травм. Но, надеюсь, до этого не дойдет.

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Марию можно дозаявить за двое суток

— Прошла информация, что Шарапова все-таки может войти в заявку на матч с Италией.

— Только если таким будет ее личное желание. За двое суток можно внести изменения в заявку и ее туда включить. Но пока у меня такой информации нет.

— Как вы в целом оцениваете состояние Шараповой в этом сезоне?

— Пока не играет. Надеюсь, на Roland Garros будет выступать.

— Из-за травмы плеча она не доиграла прошлый сезон, пропустила «Кубок Кремля», почти не выходит на корт и в этом году. Это тревожит?

— Тревожит, что у нее вообще много травм. Не только плечо, но и нога беспокоила, бедро. Наверное ей надо играть поменьше, дозировано. Допустим, как Федерер. Нагрузку надо уменьшить и готовиться к ряду важных турниров — турниров «Большого шлема» и «Мастерсам», в частности. Остальные же можно не играть. Не надо гнаться за общим результатом. Но мы знаем, что она фанатка тенниса. Хочет выступать постоянно. Режим тренировок надо пересматривать.

Кризис Касаткиной скоро пройдет

Источник: РИА

— Вы сказали, что Шарапова не является лучшей, среди наших. Но Дарья Касаткина, например, в сезоне-2019 выиграла всего три матча.

— Это чисто тренерская проблема. Проблема методики тренировочного процесса. В то, что она находится в таком психологическом состоянии, ее вина только частична. Остальное надо спрашивать с тренера.

Фоторепортаж Дарья Касаткина избежала африканского фиаско

— Какого плана наставник нужен Касаткиной?

— Я считаю, что зря уволили ее последнего тренера (бельгийца Филиппа Дехаса. — Прим. «СЭ»), с которым она выиграла «Кубок Кремля». Он профессионален. Просто нужно было грамотнее распределять тренировочный и соревновательный процессы. Она дважды проводила сборы в среднегорье и дважды после этого проваливала начало года.

— Сама Дарья говорит, что проблема в голове.

— Голова — от нервов, а нервы — от нагрузки. Все придет в норму, когда она выиграет ряд матчей. Хорошо, что в Майами Касаткина была в четвертьфинале в паре. Победы некоторую уверенность все-таки дают. Будем надеяться, что этот кризис скоро пройдет.

— Екатерина Александрова сейчас является по рейтингу четвертой ракеткой России. Не рассматривали вопрос ее участия в матчах Кубка федерации?

— Капитан сборной Игорь Андреев готов рассматривать ее кандидатуру. Насколько я знаю, он разговаривал с Екатериной, этот вопрос прорабатывал. Но пришел к выводу, что раз сейчас играем на грунте, ее пока приглашать не стоит. Все-таки у нее игра ударная, не совсем для земляных кортов.

Заявка сборной России на матч с Италией