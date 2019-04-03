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11:51 (мск), источник: Р-Спорт

Бертенс вышла в третий круг теннисного турнира в Чарльстоне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Голландка Кики Бертенс вышла в третий круг теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Во втором круге Бертенс, посеянная под 2-м номером, обыграла итальянку Мартину Тревизан — 6:2, 6:1. Матч продолжался 59 минут.

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