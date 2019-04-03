Бертенс вышла в третий круг теннисного турнира в Чарльстоне

Бертенс вышла в третий круг теннисного турнира в Чарльстоне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Голландка Кики Бертенс вышла в третий круг теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.