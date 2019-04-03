Кербер стартовала с победы на турнире в Монтеррее
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Немка Ангелика Кербер стартовала с победы на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Немка Ангелика Кербер стартовала с победы на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В первом круге Кербер, посеянная под 1-м номером, обыграла чешку Кристину Кучову — 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 1 час 31 минуту.
Во втором круге соперницей Кербер станет другая чешка Каролина Мухова.