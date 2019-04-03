Кербер стартовала с победы на турнире в Монтеррее

Кербер стартовала с победы на турнире в Монтеррее

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Немка Ангелика Кербер стартовала с победы на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.