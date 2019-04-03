Слоан Стивенс пробилась в третий круг на турнире в Чарльстоне
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в третий раунд на турнире в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в третий раунд на турнире в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.
Стивенс, первая ракетка турнира, победила во втором круге испанку Сару Соррибес Тормо со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте более 2,5 часов.
За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит с победительницей матча между Тамарой Зиданшек (Словения) и Айлой Томлянович (Хорватия).