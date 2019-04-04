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14:45 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Эжени Бушар взяла паузу в карьере на неопределенный срок

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Канадская теннисистка Эжени Бушар сделала перерыв в спортивной карьере на неопределенное время, чтобы заняться своим здоровьем, сообщает tennis.life.

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По данным источника, 25-летняя теннисистка, находящаяся в данный момент в Монреале, приостановила работу с тренером Майклом Джойсом и врачом Скоттом Бирнсом.

Ранее Бушар отказалась от участия на турнирах в мексиканском Монтеррее и Боготе, столицы Колумбии. Этой весной канадка также пропустила все турниры WTA на грунтовом покрытии.

Наивысшим достижением Бушар в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) является пятое место, которого она достигла в октябре 2014 года. Канадка шесть раз играла в финалах турниров WTA в одиночном разряде, включая Уимблдон в 2014 году, но только однажды завоевала трофей — в немецком Нюрнберге в том же 2014-м.

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