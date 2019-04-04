СМИ: Эжени Бушар взяла паузу в карьере на неопределенный срок

Ранее Бушар отказалась от участия на турнирах в мексиканском Монтеррее и Боготе, столицы Колумбии. Этой весной канадка также пропустила все турниры WTA на грунтовом покрытии.

Наивысшим достижением Бушар в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) является пятое место, которого она достигла в октябре 2014 года. Канадка шесть раз играла в финалах турниров WTA в одиночном разряде, включая Уимблдон в 2014 году, но только однажды завоевала трофей — в немецком Нюрнберге в том же 2014-м.