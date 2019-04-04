Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Чарльстоне

Сегодня в матче 1/8 финала не смогла справиться с отлично игравшей представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг (63-й номер мирового рейтинга), уступив в двух сетах — 2:6, 5:7. Игра длилась полтора часа. В поединке 1/16 финала Арина Соболенко переиграла украинку Катерину Козлову (99) — 3:6, 6:3, 6:3.

На турнире в мексиканском Монтеррее, призовой фонд которого составляет $250 тыс., белоруска Виктория Азаренко (67) в 1/8 финала будет соперничать с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс (107). Победительница этой игры встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (33).