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22:53 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Чарльстоне

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятый номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко завершила выступление на турнире в американском Чарльстоне с призовым фондом $820 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 1/8 финала не смогла справиться с отлично игравшей представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг (63-й номер мирового рейтинга), уступив в двух сетах — 2:6, 5:7. Игра длилась полтора часа. В поединке 1/16 финала Арина Соболенко переиграла украинку Катерину Козлову (99) — 3:6, 6:3, 6:3.

В четвертьфинале парного разряда белорусско-японский дуэт Лидия Морозова / Сюко Аояма встретится с немецко-польским тандемом Анна-Лена Гренефельд / Алисия Росольска.

На турнире в мексиканском Монтеррее, призовой фонд которого составляет $250 тыс., белоруска Виктория Азаренко (67) в 1/8 финала будет соперничать с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс (107). Победительница этой игры встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (33).

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