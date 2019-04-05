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11:21 (мск), источник: Prosports.kz

Зарина Дияс потерпела поражение от Азаренко на турнире WTA в Монтеррее

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в 1/8 финала турнира WTA в мексиканском Мотеррее встретилась с Викторией Азаренко, сообщает Prosports.kz.

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Источник: Reuters

Наша соотечественница проиграла представительнице Белоруссии в двух сетах — 6:2, 6:3. Отметим, что игра длилась всего 1 час и 7 минут.

Отметим, что в четвертьфинале Азаренко сыграет против ещё одной представительницы СНГ россиянки Анастасии Павлюченковой.

Дияс
Азаренко
0Всего эйсов2
3Всего двойных ошибок0
65%Первые подачи (%)64%
58%Процент очков, выигранных на 1-й подаче69%
22%Процент очков, выигранных на 2-й подаче56%
2Выиграно брейк-пойнтов6
0Победы в тай-брейках0
16Набрано очков на приеме31
39Набрано очков60
5Выиграно геймов12
1Макс. выигр. геймов подряд3
3Макс. количество очков подряд7
23Набрано очков на подаче29
3Выиграно геймов на подаче6
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