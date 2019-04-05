Зарина Дияс потерпела поражение от Азаренко на турнире WTA в Монтеррее
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в 1/8 финала турнира WTA в мексиканском Мотеррее встретилась с Викторией Азаренко, сообщает Prosports.kz.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в 1/8 финала турнира WTA в мексиканском Мотеррее встретилась с Викторией Азаренко, сообщает Prosports.kz.
Наша соотечественница проиграла представительнице Белоруссии в двух сетах — 6:2, 6:3. Отметим, что игра длилась всего 1 час и 7 минут.
Отметим, что в четвертьфинале Азаренко сыграет против ещё одной представительницы СНГ россиянки Анастасии Павлюченковой.
|Дияс
|Азаренко
|0
|Всего эйсов
|2
|3
|Всего двойных ошибок
|0
|65%
|Первые подачи (%)
|64%
|58%
|Процент очков, выигранных на 1-й подаче
|69%
|22%
|Процент очков, выигранных на 2-й подаче
|56%
|2
|Выиграно брейк-пойнтов
|6
|0
|Победы в тай-брейках
|0
|16
|Набрано очков на приеме
|31
|39
|Набрано очков
|60
|5
|Выиграно геймов
|12
|1
|Макс. выигр. геймов подряд
|3
|3
|Макс. количество очков подряд
|7
|23
|Набрано очков на подаче
|29
|3
|Выиграно геймов на подаче
|6