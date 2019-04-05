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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко вышла в ¼ финала турнира в Монтеррее

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала вторую победу на турнире в мексиканском Монтеррее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

В поединке 1/8 финала белоруска, занимающая 67-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла в двух сетах казахстанскую теннисистку Зарину Дияс, у которой 107-я позиция — 6:3, 6:2. На старте турнира Азаренко взяла верх над японкой Мию Като (514-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:2, а в четвертьфинале встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (33).

Десятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко завершила выступление на турнире в американском Чарльстоне, не сумев пробиться в ¼ финала. В 3-м раунде она уступила представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг (63) — 2:6, 5:7. В своем первом поединке Арина Соболенко победила украинку Катерину Козлову (99) — 3:6, 6:3, 6:3.

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