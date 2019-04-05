Азаренко вышла в ¼ финала турнира в Монтеррее

В поединке 1/8 финала белоруска, занимающая 67-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла в двух сетах казахстанскую теннисистку Зарину Дияс, у которой 107-я позиция — 6:3, 6:2. На старте турнира Азаренко взяла верх над японкой Мию Като (514-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 6:2, а в четвертьфинале встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (33).