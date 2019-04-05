Федерер раскрыл рецепт долголетия теннисной карьеры

«Определённо, в наши дни вы можете значительно продлить свою теннисную жизнь. Всевозможные эластичный бинты, тейпы и другие приспособления оберегают от травм. К этому можно добавить диету и хороший сон».

Не лишним будет избегать рок-н-рольного стиля жизни, который порой вели парни из 70-х, 80-х годов — наверняка это отнимало у них несколько лет профессиональной карьеры.

«Кроме того, нужно оставаться честным — увеличение призовых помогает удерживать игроков в игре всё сильнее. При этом не только теннис шагает вперёд — благодаря прогрессу в работе авиакомпаний путешествовать стало намного легче. Всё меньше пересадок, от чего проще регулировать свой календарь. Думаю, каждая из таких мелочей помогает в той или иной степени», — цитирует Федерера Tennis World USA.