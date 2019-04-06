Виктория Азаренко вышла в ½ финала турнира в Монтеррее
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
В четвертьфинальном матче белоруска, занимающая сейчас 67-е место в рейтинге WTA, победила в двух сетах российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову, у которой 33-я позиция, — 6:0, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 9 минут.
В полуфинале Виктория Азаренко встретится с пятой ракеткой планеты немкой Ангеликой Кербер.
Вторую полуфинальную пару составили словачка Магдалена Рыбарикова (71) и испанка Гарбинье Мугуруса (19).
Турнир в Монтеррее завершится 7 апреля.