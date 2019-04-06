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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Возняцки вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв Мартич

Теннисистка из Дании Каролина Возняцки вышла в финал турнира категории Premier в Чарльстоне.

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Источник: AP 2019

В полуфинальном матче пятая сеяная Возняцки в двух сетах обыграла 16-ю ракетку соревнований, Петру Мартич из Хорватии, со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Возняцки 7 раз подала навылет, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Мартич не подала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала свой единственный брейк.

Счёт в личном противостоянии Возняцки и Мартич в официальных матчах стал 6−0 в пользу датчанки.

За титул турнира категории Premier в Чарльстоне Возняцки сыграет с победительницей матча между американкой Мэдисон Кис (8) и Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

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