Белоруска Виктория Азаренко пробилась в финал турнира в Монтеррее

В финале Виктория Азаренко встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (19). Ранее они лишь однажды играли между собой — весной 2016 года на турнире в Майами победу одержала белоруска — 7:6, 7:6. Тогда Виктория Азаренко выиграла соревнования в Майами, завоевав свой 20-й, пока последний титул на турнирах WTA.