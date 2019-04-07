Белоруска Виктория Азаренко пробилась в финал турнира в Монтеррее
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
В полуфинале Виктория Азаренко, занимающая сейчас 67-е место в рейтинге WTA, победила в трехсетовом поединке пятую ракетку планеты немку Ангелику Кербер — 6:4, 4:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
До этого белоруска выиграла у японки Мию Като (514) — 6:4, 6:2, казахстанской теннисистки Зарины Дияс (107) — 6:3, 6:2 и российской Анастасии Павлюченковой (33) — 6:0, 6:4.
В финале Виктория Азаренко встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (19). Ранее они лишь однажды играли между собой — весной 2016 года на турнире в Майами победу одержала белоруска — 7:6, 7:6. Тогда Виктория Азаренко выиграла соревнования в Майами, завоевав свой 20-й, пока последний титул на турнирах WTA.
Решающий поединок нынешнего турнира в Монтеррее состоится в ночь на 8 апреля.