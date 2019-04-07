Кудерметова и Хромачева вышли в финал турнира WTA в Чарльстоне в паре
ТАСС, 7 апреля. Россиянки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в американском Чарльстоне.
ТАСС, 7 апреля. Россиянки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в американском Чарльстоне.
21-летняя Кудерметова и 23-летняя Хромачева обыграли чешку Люцию Градецкую и представительницу Словении Андрею Клепач со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
В финальном матче Кудерметова и Хромачева сыграют с немкой
Соревнования в Чарльстоне завершатся 7 апреля. Призовой фонд турнира составляет $758 тыс.