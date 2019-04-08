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08:54 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко не доиграла финальный матч из-за травмы, Мугуруса защитила тутул в Монтеррее

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшая первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (67-й номер мирового рейтинга) не смогла из-за травмы завершить финальный матч турнира в мексиканском Монтеррее с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

В решающем поединке Виктория Азаренко проиграла первую партию испанке Гарбинье Мугурусе (19) 1:6, а во втором сете при счете 1:3 белоруска не смогла продолжить игру из-за повреждения ноги.

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До этого на соревнованиях в Монтеррее белоруска обыграла японку Мию Като (514) — 6:4, 6:2, казахстанскую теннисистку Зарину Дияс (107) — 6:3, 6:2, россиянку Анастасию Павлюченкову (33) — 6:0, 6:4 и пятую ракетку мира немку Ангелику Кербер — 6:4, 4:6, 6:1.

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