Азаренко не доиграла финальный матч из-за травмы, Мугуруса защитила тутул в Монтеррее

В решающем поединке Виктория Азаренко проиграла первую партию испанке Гарбинье Мугурусе (19) 1:6, а во втором сете при счете 1:3 белоруска не смогла продолжить игру из-за повреждения ноги.

До этого на соревнованиях в Монтеррее белоруска обыграла японку Мию Като (514) — 6:4, 6:2, казахстанскую теннисистку Зарину Дияс (107) — 6:3, 6:2, россиянку Анастасию Павлюченкову (33) — 6:0, 6:4 и пятую ракетку мира немку Ангелику Кербер — 6:4, 4:6, 6:1.