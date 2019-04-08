Казахстанский теннисист выиграл турнир в Мексике и ворвался в ТОП-100 рейтинга ATP
Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира в мексиканском Монтеррее, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира в мексиканском Монтеррее, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном матче «челленджера» Бублик обыграл эквадорского теннисиста Эмилио Гомеса со счетом 6:3, 6:2.
Благодаря этому Бублик смог ворваться в ТОП-100 рейтинга ATP, поднявшись со 120-го на 99-е место.