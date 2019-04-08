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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист выиграл турнир в Мексике и ворвался в ТОП-100 рейтинга ATP

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира в мексиканском Монтеррее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В финальном матче «челленджера» Бублик обыграл эквадорского теннисиста Эмилио Гомеса со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря этому Бублик смог ворваться в ТОП-100 рейтинга ATP, поднявшись со 120-го на 99-е место.

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