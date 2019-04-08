Российский теннисист Карен Хачанов сохранил 12-е место в рейтинге ATP
ТАСС, 8 апреля. Россиянин Карен Хачанов сохранил 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 8 апреля. Россиянин Карен Хачанов сохранил 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации
В активе 22-летнего теннисиста 2810 очков. Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 14-е место (2295 очков), Андрей Рублев опустился на две строчки и занимает 92-е место (654).
Первая тройка не изменилась: серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP от 8 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11070 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8725;.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6040;.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5590;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4765;.
6 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 4200;.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115;.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3240;.
9 (9).
10 (10). Джон Изнер (США) — 3085…
12 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2810…
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2295…
92 (90). Андрей Рублев (Россия) — 654.